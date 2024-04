Lacco Ameno | resta sotto sequestro il porto turistico

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutochiuso ildi, sequestrato lo scorso 25 marzo per disposizione della Procura di Napoli: il tribunale del Riesame ha infatti rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento avanzata dai legali di Marina del Capitello, la società che ha gestito negli ultimi anni l’approdo. Accolte dunque le tesi e le richieste del comune di, che nel procedimento era la parte offesa; rischia quindi dire off limits quest’estate il porticciolo che sorge all’ombra del caratteristico ‘fungo’, dove possono ormeggiare oltre trecento unità da die che negli anni scorsi aveva ospitato tra gli altri gli yacht di Paul Allen, Denzel Washington, ...

