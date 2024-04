La visione eurocentrica del fotogiornalismo e la riscoperta delle fonti neglette

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 aprile 2024) Sappiamo tutto dei grandi miti delinternazionale… Sappiamo già molto meno delitaliano. Non sappiamo assolutamente nulla dei fotografi dei paesi del Terzo mondo. È il problema della comunicazione (e quindi della cultura) mondiale, in cui pochi paesi condizionano il resto del mondo, esportando modelli di sviluppo e controllando i grandi canali dell’informazione. Elio Vittorini sosteneva che ci sono due tipi di scrittori: “quelli che leggendoli ti fanno pensare ‘ecco, è proprio vero’, e che cioè ti danno la conferma di ‘come’ sai che in genere sia la vita. E quelli che ti fanno pensare ‘perdio, non avevo mai supposto che potesse essere così’”. A Maputo nei primi anni ottanta, quando organizzai insieme a Ricardo Rangel il Centro di formazione fotografica, io cercavo questo nuovo, rivelatore, “così”, queste impensate ...