La vendita di Netco va avanti Fiammata di Tim a Piazza Affari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Stavolta Tim ha perso la pazienza con gli speculatori e passa alle vie legali. Nel mirino le esternazioni a mezzo stampa di Umberto Paolucci, candidato presidente nella lista concorrente del fondo Merlyn capitanato da Alessandro Barnaba, presentata per il rinnovo del board Tim. E anche il contenuto della lettera inviata dal fondo agli azionisti Tim, secondo cui "il piano presentato dal cda non solo non è chiaro e non sostenibile dal punto di vista finanziario, ma presenta anche rischi concreti che potrebbero portare l’azienda in uno stato di forte tensione finanziaria, con la possibilità di dover ricorrere a un aumento di capitale in caso di ritardi prolungati nel finalizzare ladella rete". Tim chiede una rettifica di queste esternazioni, per far sapere al mercato che l’operazione, la cessione della rete a Kkr, procede senza intoppi. ...