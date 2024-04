La Ue trova nel vino un tesoro da 100 miliardi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) Un fiume di oltre 165 milioni di ettolitri prodotti incoronano l’Unione Europea “regina” dela livello mondiale, per un peso del 62%. Non solo, si tratta di una filiera che si distingue dalla generalizzata delocalizzazione industriale per il suo radicamento sul territorio e che vale 100in termini di Pil tra viticoltura, industria enologica e commercializzazione. Fatti due conti, il Vecchio continente deve allo 0,8% della propria ricchezza senza contare un PIL diretto di 56di euro attraverso il pagamento dei dipendenti (stipendi), il pagamento delle imposte sulla produzione (imposta sui salari, imposte su terreni e fabbricati) e il margine operativo lordo. Nello specifico solo la viticoltura – il cui valore della produzione deriva dalle attività di gestione dei vigneti, vendemmia e ...