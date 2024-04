La truffa delle chiamate con il vero numero della polizia postale di Bergamo | “Non fate bonifici telefonici”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) Ponte San Pietro. Funziona più o meno così: arriva una telefonata da unfisso. All’altro capo del telefono, c’è una persona che si qualifica come agente. Prova a convincere l’interlocutorenecessità di fare un bonifico. “Sappiamo che il suo conto corrente è sotto attacco deitori. Noi, per metterlo in sicurezza, le forniremo i dati di un altro conto, sposti i suoi soldi lì”. È ciò che si è sentito dire un cittadino di Ponte San Pietro, con un dettaglio non da poco: ilcomparso sullo schermo del suo cellulare era davquello. “Per la precisione,sezione operativa cibernetica– spiega ...