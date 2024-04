La terribile minaccia dell’Isis su quattro stadi della Champions | “Uccideteli tutti”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 aprile 2024) L’Isis continua a mettere nel mirino il calcio europeo. Gli estremisti islamici hannotoLeague. Dopo le minacce prima di Bayern Monaco-Borussia Dortmund, l’Isis continua ad avere nel proprio mirino il calcio europeo. In queste ultime ore, come riportato da TgCom24, la Fondazione Al Azaim ha pubblicato un nuovoannuncio da parte degli estremisti islamici. L’Isis spaventa laLeague – cityrumors.it – foto X/LapresseNel messaggio erano presenti le immagini del Parco dei Principi, del Santiago Bernabeu, del Metropolitano e dell’Emirates con la scritta ““. Le prossime partite diLeague, in programma tra oggi e domani, sono finite nel mirino ...