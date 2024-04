La terra d’origine? Sarà sempre con noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) In ognuno di noi c’è un angolo recondito dove sono custoditi i ricordi da conservare; tra i più belli ci sono i ricordi dell’infanzia, delle persone che abbiamo amato e dei luoghi in cui abbiamo vissuto. Le nostre radici sono parte importante di noi e anche se siamo costretti a trasferirci altrove, i legami con la nostrasono indissolubili. Molte sono le famiglie costrette ad abbandonare la propria casa per innumerevoli ragioni ma, ogniqualvolta ci ritornano, rivivono con piacere i profumi e i sapori del passato. Nella nostra società multietnica, i più giovani cercano di adattarsi alle nuove realtà, a volte non senza qualche sofferenza. Abbiamo intervistato i nostri ragazzi della scuola "Bellotti" di Busto A. sul significato di "radici", le loro risposte sono state profonde. M.D.P. ha lasciato Napoli qualche anno fa; le sue radici ...