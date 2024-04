(Di martedì 9 aprile 2024) Lo psicoterapeuta che ha seguito il percorso di riabilitazione dalla ludopatia ha parlato del momento che sta vivendo il calciatore: "Nicolò non si fa illusioni ma l'accostamento con Pablito è solo evocativo, lui non ha commesso illecito sportivo".

2024-02-27 20:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: “Perdere tutto non è un bel gioco”. È questo il ... (justcalcio)

La squalifica di Fagioli sta per finire: “Nicolò in Nazionale come Rossi esempio per tutti” - Lo psicoterapeuta che ha seguito il percorso di riabilitazione dalla ludopatia ha parlato del momento che sta vivendo il calciatore: "Nicolò non si fa illusioni ma l'accostamento con Pablito è solo ev ...msn

Fagioli si prepara al rientro in campo e sogna l'Europeo: "Stiamo seguendo l'esempio di Paolo Rossi" - A raccontare i passi compiuti dal centrocampista della Juventus è stato lo psicoterapeuta Paolo Jarre che sta seguendo il giocatore dallo scorso ...sportmediaset.mediaset

Pagina 3 | “Fagioli e l’illusione di quella chiamata. Sentenza Figc Un po’ un’ipocrisia” - Il dottor Jarre, psicoterapeuta che cura il centrocampista della Juve per la ludopatia, racconta il percorso a 40 giorni dalla fine dei 7 mesi di squalifica per aver scommesso anche sul calcio ...tuttosport