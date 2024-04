La speranza di Garzelli | “Mi aspetto un buon Giro da Tiberi Temo che per Vingegaard il Tour sia compromesso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) A conclusione della Parigi-Roubaix vinta da sua maestà Mathieu Van der Poel, con un’azione ai -59,7 dal traguardo, abbiamo raggiunto telefonicamente Stefanoche ha lasciato da pochi giorni la sua Valencia per venire in Italia in vista dei suoi appuntamenti di stagione ai microfoni di Rai Sport:d’Abruzzo,of the Alps, ricognizione deld’Italia e Delfinato. Stefano, come stai? “Bene, tutto bene grazie”. Una Roubaix dominata dal re Van der Poel. Ti piace più questo ciclismo con i fenomeni o quello di 5-6 anni fa quando regnava l’incertezza? “Quello di due anni fa. Se alla Roubaix ci fosse stato Van Aert sarebbe stata un’altra corsa, ma oggi con questi fenomeni si corre per il secondo posto e quindi con il rischio che il tutto diventi più noioso. E’ una generazione di ...