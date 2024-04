La signora delle rose | tutte le curiosità da conoscere sulla commedia

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 9 aprile 2024) Nella prima serata di Martedì 9 Aprile, Rai Uno propone una bellafrancese dal titolo La, diretto da Pierre Pinaud nel 2021. Leggero ma non banale, divertente ma con qualche spunto di riflessione serio, il film è consigliato a tutta la famiglia. Si tratta di una prima tv. Lepiù interessanti dasul suo conto ve le sveliamo di seguito. La: la trama in breve e il cast L’azienda di Eve, unapiù famose coltivatrici dial mondo, sta per fallire. Come se ciò non fosse già sufficiente, la sua segretaria Vera ha assunto tre emarginati che non hanno per nulla il pollice verde. Ma come spesso succede, le apparenze ingannano e saranno ...