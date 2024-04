(Di martedì 9 aprile 2024) Sono passati quasi due mesi dalla strage nel cantiere della Esselunga a Firenze. Quelle immagini tragiche resteranno scolpite nella nostra memoria. Ma non basta solo indignarsi, così come non sono sufficienti fiammate di piazza. Lo diremo con chiarezza sabato prossimo a Roma insieme a migliaia di nostri delegati che nei luoghi disi occupano ogni giorno della tutela della salute e delladei loro colleghi. La Cisl ha svolto in queste settimane centinaia di assemblee ed iniziative territoriali e regionali, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone, discutere con il sistema delle imprese, richiamare alle proprie responsabilità la politica e le autonomie locali. Non ci fermeremo. Bisogna rendere strutturale il confronto tra governo e parti sociali dando concretezza alle misure introdotte con gli ultimi provvedimenti che rispondono in ...

Sono passati quasi due mesi dalla strage nel cantiere della Esselunga a Firenze. Quelle immagini tragiche resteranno scolpite nella nostra memoria. Ma non basta solo indignarsi, così come non sono ... (quotidiano)

Incidente sul lavoro, incastrato al macchinario dell’azienda di tessuti si ferisce la mano: è grave - Infortunio in un'azienda di lavorazione dei tessuti a Velletri dove un dipendente è rimasto incastrato ad un macchinario: gravi lesioni alla mano sinistra ...fanpage

Genova, via alla riqualificazione di via Giotto e via Borzoli a Sestri - Genova - Proseguono gli interventi di riqualificazione del Comune di Genova sul nodo tra via Giotto, via Borzoli e piazza Aprosio, a Sestri Ponente per migliorare e garantire la sicurezza degli studen ...ilsecoloxix

In piazza per la sicurezza sul lavoro - Sono passati quasi due mesi dalla strage nel cantiere della Esselunga a Firenze. Quelle immagini tragiche resteranno scolpite nella nostra memoria. Ma non basta solo indignarsi, così come non sono suf ...quotidiano