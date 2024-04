La sfilata dei bersaglieri Circonvallazione per il via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) E’ imponente la macchina dell’organizzazione in vista del 71esimo raduno deiche si svolgerà ad Ascoli nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 maggio, in occasione del centenario della fondazione del corpo. Il comitato organizzatore, forte di 26 elementi, è presieduto da Ugo Feriozzi; curerà tutto quello che riguarda logistica, eventi, marketing,, Villaggio, comunicazione, ospitalità, logistica, etc. Cerimoniere sarà il colonnello Nicola Ciccarelli; occhio anche ai nuovi media e social dei quali si occuperà Maruska Traini. Marco Terrani e Michele Rosati sono i responsabili della, mentre Matteo Luzi si occuperà dell’ospitalità delle divise storiche e delle fanfare (insieme a Giovanni Ceccarelli e Tommaso Brattini). Carlo Guaiani curerà il Villaggio Bersagliere con Roberto Castelli. Nel ...