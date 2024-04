La scuola nazionale di ciclismo Giussano allarga il bike park

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Diventa sempre più grande ile, insieme, crescono anche le ambizioni:punta a ottenere il prestigioso riconoscimento, attraverso l’Asd Gs Giovani Giussanesi, didi. Ilattualmente si sviluppa su un’area di 6mila metri quadrati in via Conciliazione, in quella che a tutti era nota come l’area ex vivaio di proprietà comunale. Si tratta di un progetto avviato ormai tre anni fa, cercando di assecondare le caratteristiche di quell’area, addirittura adeguandosi alle alberature presenti per rispettare il luogo e l’ambiente naturale, per consentire ai giovani di cimentarsi nell’affascinante pratica delle mountainsu terreno sterrato. L’attività su strada, del resto, può praticarla ...