La Sangiovannese promossa in Seconda Una stagione dominata

(Di martedì 9 aprile 2024) Un campionato dominato, e vinto proprio sul campo della più diretta inseguitrice, a dimostrazione della forza di una squadra che con mister Giuliani in panchina ha saputo trovare la propria identità. Laha festeggiato domenica pomeriggio la promozione inCategoria, e lo ha fatto nello storico campo di via Ippolito Nievo, dove ha battuto 3-0 l’Atletico Costa,forza del girone ferrarese di Terza Categoria. A due giornate dal termine sono diventati undici i punti a separare le due squadre: impossibile così il tentativo di rimonta da parte della formazione cittadina, che si deve accontentare dei playoff. A stappare lo champagne è invece l’undici di San Giovanni di Ostellato, guidato dalla ‘vecchia volpe’ Giuliani, esperto di promozioni dalla Terza Categoria e dominatore dellacon un ...

