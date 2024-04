La ricetta segreta di Sinner | Fettuccine al ragù di vitello e gelato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 aprile 2024) A Monte Carlo, nessun vip lo è abbastanza per rompere il riservo con cui il Principato abbraccia i sui ospiti, ed è per questo forse che è così amata da gente famosa. Qualche piccola eccezione si fa per lo sportivo del momento, quello Yannickche ha fatto salire la febbre del tennis come non si vedeva da anni. Di lui molto si sa: che è figlio di Hanspeter, cuoco per oltre vent'anni al Rifugio Fondovalle sulle Dolomiti dove praticava anzitempo una cucina zero waste. Che ama la pasta, come ha ampiamente dimostrato in una cena romana, dove si è concesso un assaggio cacio e pepe, amatriciana, ravioli, seguiti da carbonara, lasciandosi andare a qualche tentazione, ben più di quanto pare (condizionale d'obbligo: questioni di privacy) abbia fatto a Miami, in una cena molto sobria all'indomani della vittoria su Grigor Dimitrov, quando si è assicurato il torneo Atp 1000 ...