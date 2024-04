(Di martedì 9 aprile 2024) Il completo color panna disegnato dal duo Robinson Valentine per le nozze civili di Carlo ecelebrate il 9 aprile 2005 non rimase chiuso nell'armadio né in un museo. Comparendo a sorpresa due, quell'outfit fece a suo modo la storia

Camilla è riuscita a far cambiare a Carlo le sue abitudini alimentari. A trent'anni dal loro primo incontro, la regina ha convinto il re a non saltare più il pranzo, abitudine che il sovrano aveva ... (iltempo)

Che Harry e William in passato abbiano avuto tensioni con la Regina Camilla è cosa nota, molto è stato raccontato anche nel libro Spare Il Minore. Nei mesi scorsi sono circolati dei rumor anche su ... (biccy)

Domani, il 9 aprile 2024, re Carlo III e la regina Camilla festeggeranno il loro 19esimo Anniversario di matrimonio. Chiaro risulta, però, che i festeggiamenti non saranno la priorità della coppia ... (iltempo)

Re Carlo e Camilla festeggiano 19 anni di matrimonio a Birkhall, la casa del loro amore (regalo della regina Madre) - Si sono sempre amati, nonostante tutto e tutti. E oggi, 9 aprile, Re Carlo e la regina Camilla festeggiano 19 anni di matrimonio. In un anno particolarmente difficile per la Royal Family, ...ilmessaggero

La regina Camilla 19 anni esatti dopo il matrimonio: è l'unica reale ad avere indossato più volte il suo abito da sposa - Il completo color panna disegnato dal duo Robinson Valentine per le nozze civili di Carlo e Camilla celebrate il 9 aprile 2005 non rimase chiuso nell'armadio né in un museo. Comparendo a sorpresa due ...vanityfair

Re Carlo e Camilla, anniversario di nozze rovinato: Re Carlo non trova più pace - Re Carlo e Camilla festeggiano oggi il loro anniversario di matrimonio, ma sembra non esserci pace per loro. La coppia reale sta tremando. Il 2024 è un… Leggi ...informazione