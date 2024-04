La ragazza trovata morta | Profonda ferita al collo e tagli all’addome Si indaga per omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Caccia al furgone rosso: è l’unica, labile, traccia per cominciare a capire qualcosa sul giallo della cappella diroccato di Equilivaz dove venerdì verso le 14,30 un escursionista ha trovato il corpo senza vita di unache ancora non ha nome. La certezza che si ha è che la procura di Aosta, che ha affidato le indagini al sostituto Manlio d’Ambrosi, ha aperto ufficialmente un fascicolo pervolontario, un delitto d’impeto per le modalità dell’esecuzione e la mancanza di ferite da difesa sul corpo. Si spera di potere riempire i vari tasselli nel più breve tempo possibile. Perché manca innanzitutto il nome della vittima. Il cadavere, secondo gli investigatori, potrebbe appartenere a unadi giovane età, forse anche meno dei venti anni ipotizzati in un primo tempo – la rivelazione che si trattasse di una ...