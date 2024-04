La ragazza trovata morta nella chiesa ad Aosta è deceduta per dissanguamento | i risultati dell’autopsia

(Di martedì 9 aprile 2024) Secondo l'autopsia, ladi circa 20 anniin unadiroccata di La Salle () sarebbeper. Ancora da confermare l'ipotesi di un furgone bordeaux in fuga dal luogo del delitto. Stando alla prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenutaboscaglia e il corpo della vittima sarebbe stato poi trascinato. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

