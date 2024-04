La Pupa e il Secchione torna con Enrico Papi | giuria | concorrenti | dove vederlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 aprile 2024) Al via, da mercoledì 10 aprile, la nuova edizione del reality comedy Lae il. Dopo un anno di pausa il programma è stato completamente rivoluzionato: il nuovo conduttore è, che ha già presentato il format in passato. Prodotto da Endemol Shine Italy, la trasmissione mette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, concentrati sullo studio, sui libri e sulle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia. Quando inizia Lae il2024 e numero puntate Lae il2024 partirà mercoledì 10 aprile e andrà in onda su Italia Uno per sei puntate. Sei prime serate ...