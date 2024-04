La pupa e il secchione | al via la nuova edizione del programma | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 9 aprile 2024) Torna su Italia Uno Lae il: le anticipazioni dellastagione Da mercoledì 10 aprile in prima serata su Italia 1, al via ladel reality comedy “Lae il”. Conduce Enrico Papi, il conduttore con cui ilha fatto il suo esordio in Italia. Prodotto da Endemol Shine Italy, “Lae il” mette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia. Altro ritorno quello, in giuria, di Paola Barale, accompagnata dal campione Aldo Montano e ...