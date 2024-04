La Polizia penitenziaria protesta A Capanne stato d’agitazione | Niente pasti consumati in mensa

(Di martedì 9 aprile 2024) Carceri senza tregua. Alla casa circondariale di, gli agenti della, aderenti alla Uilpa, hanno dichiarato lodi agitazione a partire da ieri. Lo ha reso noto la segreteria della sigla sindacale evidenziando che laconsisterà nell’astensione dalla consumazione del pasto presso laobbligatoria di servizio. La, rileva il sindacato "in considerazione dell’incomprensibile mancato adeguamento dell’organico didi Perugia nonostante le reiterate richieste in questo senso formulate da questa organizzazione sindacale e dai vertici di comando dell’istituto penitenziario". Questa criticità "comporta lo svolgimento di doppi turni e soventi richiami in servizio del ...

