La Polizia di Stato celebra i 172 anni dalla Fondazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani mercoledì 10 aprile, con inizio alle 10.30, presso il Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino si terrà la cerimonia del 172°versario delladelladi, nel segno del consolidato temativo “Esserci Sempre”, che, nella sua essenzialità, costituisce la priorità dell’impegno che le donne e gli uomini delladiassumono quotidianamente. Nel corso della cerimonia, che avrà luogo alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose della Provincia di Avellino saranno premiati i poliziotti distintisi in particolari operazioni dinonché gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Avellino che hanno partecipato al ...

