La più grande uscita di Rolex del 2024 è

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) Oggi è il primo giorno della più importante settimana dell'industria orologiera, a Ginevra è iniziato il Watches & Wonders. Ogni anno, la piùattrazione della fiera è senza dubbio. L'elaborato stand a più piani del marchio si trova proprio all'ingresso principale della fiera, una posizione che permette ai partecipanti, ingozzati di cappuccino, di attraversarlo fin dall'apertura delle porte per scattare foto a tutti i nuovi modelli esposti nelle teche di vetro. Quest'anno non è stato diverso, e a farla da padrone è indubbiamente un orologio che tutti hanno subito fatto a gara per fotografare in anteprima. Ecco una rapida descrizione di questo mitico segnatempo, insieme alle altre novità più interessanti diper il. Il GMT-Master II dell'anno scorso diventa casual Uno dei miei pezzi preferiti ...