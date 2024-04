La palla passa tra sette giocatori | il gol subito dall' Inter non ha precedenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il gol di Frattesi all'ultimo respiro lancia l'sempre di più verso il 20esimo titolo, facendo ottenere all'la 26esima vittoria in stagione in campionato. Al Bluenergy Stadium di Udine, però, non è stata una partita facile per la squadra di Simone Inzaghi contro l'Udinese, che si era portata improvvisamente in vantaggio poco prima dell'vallo. Il gol è stato segnato da Samardzic, vicinissimo ai nerazzurri prima che la trattativa saltasse. Il gol del serbo ha stupito nella sua dinamica: la, tutt'altro che irresistibile, ha attraversato lentamente l'a area di rigore, dal vertice destro al palo più lontano della porta difesa da Sommer. Bennerazzurri erano sulla traiettoria ma nessuno èvenuto e così il ...