La moglie divorziata ha sempre diritto all’assegno di mantenimento? Cosa dice la legge nel 2024

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 aprile 2024) Ènecessario dare l’assegno dialla? Non è detto che la risposta sia quella che tutti pensano. Arrivare alla separazione non è mai semplice per una coppia, anzi a volte si può tendere a tergiversare prima di prendere la decisione definitiva pensando che provare a salvare un rapporto sia la scelta migliore. In realtà, non è detto che lo sia, nonostante molti ne siano convinti specialmente se hanno dei figli piccoli che si ritrovano a dover assistere continuamente alle litigate dei genitori. A quel punto prendere strade diverse può essere la strada migliore per entrambi. Arrivare a un accordo tra coniugi che si separano non è semplice – Foto Cityrumors.itUna volta fatta questa scelta, però, le difficoltà potrebbero non essere finite. È infatti necessario arrivare a un accordo ...