La magia dell’eclissi solare vista dallo spazio | più di quattro minuti di buio – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Un’eclissitotale: 44 milioni di persone coinvolte, oltre 200 milioni di spettatori, 4e 28 secondi di. Il sole nero si è mostrato ieri, 8 aprile 2024, sopra il cielo di Messico, Stati Uniti e Canada. L’ultima volta era accaduto sempre negli Stati Uniti, il 21 agosto 2017. Intorno alle 12.39 (ora locale), il sole si è oscurato per la prima volta sopra le isole Cook nell’Oceano Pacifico; poi nei pressi della città di Mazatlan, in Messico. La durata massima si è registrata in Texas, uno dei 13 Stati Usa attraversati dall’eclissi che, dopo essere passata dal Canada, si è spenta in Ohio intorno alle 22.52 (ora locale). Gli Italiani non hanno potuto osservare l’eclissi se non in streaming sul sito della Nasa. L’eclissi totale, in Italia, potrebbe verificarsi tra il 2026 e il 2027. Le immagini satellitari: Il ...