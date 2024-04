La lingua italiana in cloud con l' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Si chiama Talia.l'innovativa piattaforma editoriale che integra tecnologie IA di linguistica computazionale (Natural Language Processing NLP) già presente nelle nuove soluzioni per l'editoria di ETT S.p.A., industria creativa e digitale, e GruppoMeta, impresa innovatrice nella creazione di soluzioni per la transizione digitale nei settori della formazione, dell'istruzione, dell'editoria scolastica e dei beni culturali. Talia.è ideata e sviluppata da Talia, spin off del CNR ILC Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa, e da GruppoMeta. La nuova soluzione tecnologica è presentata all'interno di Bologna Children's Book Fair, kermesse internazionale dell'editoria per ragazzi giunta alla sessantunesima edizione, da oggi a BolognaFiere fino all'11 aprile.La piattaforma per il trattamento automatico dei testi ...