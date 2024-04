La lezione di Bersani agli studenti | “Ribellarsi è giusto o diventiamo l’Ungheria Dite quello che pensate Politica? Deve domare la bestia in noi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) “e bisogna cominciare mettendo insieme i puntini, perché altrimenti il percorso si fa abbastanza buio. Da qui a un po’ di tempo, noi dobbiamo decidere se ci piaceo no, perché è lì che stiamo andando. Io sono un po’ presbite in, nella mia vita sono sempre inciampato sul corto. Ma raramente ho sbato sul medio-lungo. Quindi, bisognadi fronte alle cose che non ci piacciono, sempre nei modi pacifici e non violenti. Non ho altre ricette se non questa”. È l’invito rivolto da Pier Luigidell’Università di Pisa in occasione dell’incontro intitolato “Nuove generazioni e. Una passione da ricostruire?”, insieme alla vicedirettrice della Stampa ...