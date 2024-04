La gelosia? No | è colpa sua non mia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Ora più che mai é diventato impossibile camminare per strada per una ragazza, la paura che girando l’angolo si possa trovare qualcuno che possa fare del male, é molto più alta degli scorsi anni. Non stiamo parlando di una persona, ma di ben 110 donne che in un solo anno, il 2023, sono state uccise da coloro che amavano di più in tutta la loro vita, oppure da uomini per cui non provavano più nulla. Com’è che si dice? Laé una brutta bestia, ma si può arrivare fino al punto di uccidere una persona solo perché si diceva non più legata a te e buttarla nel fosso? Oppure inseguirla fino a casa, giusto perché lei era sola e molto bella? Ormai si é arrivati a pensare che tutto ciò sia sbagliato, ma non pensate sia un po’ troppo tardi? Ormai l’unica domanda che riescono a porti nel momento in cui sei stata vittima di stupro o violenze sessuali e psicologiche, é ...