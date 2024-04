La flautista aretina Marta Mazzini e l' arpista Claudia Duranti sul palco del Circolo Aurora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Arezzo, 9 aprile 2024 – Lae l'saranno suldelper il secondo appuntamento della rassegna Folkcon un particolare concerto dedicato alle musiche antiche e tradizionali da Napoli all'Irlanda. Nel repertorio napoletano farà da regina la "villanella", una forma di poesia musicale popolare e semipopolare, di cui in un certo momento si ebbero anche esempi aulici, e fu chiamata altresì Canzone alla napolitana, o soltanto Napolitana, e perfino Villanesca, nome questo, come quello di Villanella, dovuto ai motivi rusticani che vi erano svolti. Il programma poi fa un balzo geografico per assaporare un altro genere musicale che ...