La Fiera dei Librai festeggia 65 anni | tra i protagonisti i 12 autori del Premio Strega

(Di martedì 9 aprile 2024) Bergamo. I 12 semifinalisti del2024 saranno tra idelladeidi Bergamo. È la grande novità della nuova edizione della manifestazione organizzata da PromozionI Confesercenti, Sindacato Italiano(Sil) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber – AssociazioneBergamaschi, che taglia il prestigioso traguardo dei 65. L’iniziativa si svolgerà da sabato 20 aprile a mercoledì 1° maggio sul Sentierone, la sua storica location, nel centro della città. Nel cuore del capoluogo orobico, come da tradizione, sarà allestita la struttura che ospiterà la galleria con l’ampissimo assortimento di libri, spaziando fra titoli appena usciti e altri già conosciuti dal pubblico. Altro must sono gli incontri con ...

