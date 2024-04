(Di martedì 9 aprile 2024) Una breve guida tv per scoprire tutti i principali lungometraggi disponibili questa sera in prima serata

Torino , 4 aprile 2024 – Non servono gli Umpa Lumpa, la ‘ fabbrica di cioccolato ’ ha sempre un fascino tutto suo. Soprattutto quando è pronta a investire 30 milioni di euro per implementare la propria ... (quotidiano)

La fabbrica di cioccolato e gli altri film da vedere stasera in televisione - Una breve guida tv per scoprire tutti i principali lungometraggi disponibili questa sera in prima serata Mentre su Canale 5 verrà trasmesso l'incontro di Champions League tra Real Madrid e Manchester ...ilgiornale

Casillo, l’imprenditore che cerca lavoratori e non li trova: «Sulla riforma del lavoro l’Italia copi la Spagna» - Pasquale Casillo, presidente e ad del gruppo omonimo:«Il problema è trovare i lavoratori, non il lavoro. In Spagna hanno fatto una riforma orientata al mercato e negli ultimi 20 anni sono cresciuti mo ...corriere

Al via il cantiere per la «fabbrica della felicità» delle Pastiglie Leone - Al via il cantiere per realizzare il nuovo sito produttivo di Pastiglie Leone, storico marchio nato prima dell’unità d’Italia ad Alba nel 1857. La nuova sede, progettata dallo Studio Piuarch di Milano ...ilsole24ore