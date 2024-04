La città dei giovani lettori | un tuffo nella letteratura per ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 - Mondi immaginari e nuovi orizzonti. Crearli è da sempre il ruolo della, aprirli aiè la missione possibile che unisce per il secondo anno consecutivo Fondazione Cassa di Risparmio e Associazione Wimbledon APS: dall'11 al 13 aprile, Villa Bardini ospita "Ladei", il format dedicato alla narrativa per i piùche si avvale della direzione artistica di Gabriele Ametrano e del patrocinio di Regione Toscana e Unicoop. Tre giorni per una full immersion tra opere grafiche e serie best-seller, casi editoriali e albi illustrati, progetti educativi e laboratori a cura dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà: un programma di appuntamenti accessibili e gratuiti, con workshop finalizzati all'incontro tra i piccoli ...