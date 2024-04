La città dei giovani lettori | un tuffo nel mondo del libro da 0 anni in su

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 9 aprile 2024) Tre giorni di letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, live painting, spettacoli, talk e incontri tutti dedicati all'universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult in compagnia di autori, disegnatori, fumettisti ed editori tra i più interessanti sul panorama italiano e internazionale. Torna a Firenze Ladei: dall'11 al 13 aprile la seconda edizione del festival per unneldeldagli 0in su nato come spin off de Ladei, progetto culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Tra la ...