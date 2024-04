La Cina spinge l’Ue e l’Italia verso la terza via con gli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Global Times, megafono in lingua inglese della propaganda del Partito comunista cinese, torna a proporre lavia all’Unione europea. Lo fa in un momento denso di incontri tra leader cinesi ed europei. Wang Wentao, ministro del Commercio cinese, è in Francia e nei prossimi giorni sarà in Italia per partecipare con Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, a una serie di eventi bilaterali per segnare la fase bilaterale post Belt and Road Initiative (la cosiddetta Via della Seta), tra cui un business forum a Verona dedicato con focus su quattro settori strategici (agritech; e-commerce; investimenti; farmaceutico e biomedicale). Inoltre, Stéphane Séjourné, ministro degli Esteri francese, è stato di recente a Pechino dov’è atteso presto Olaf Scholz, cancelliere tedesco, accompagnato da un’ampia delegazione industriale dalla ...