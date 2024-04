La Cina in Eritrea per parlare del Corno d’Africa e del modello anti-occidentale

(Di martedì 9 aprile 2024) Il presidente eritreo, Isaias Afwerki, ha incontrato domenica mattina alla Denden Guest House l’ambasciatore Xue Bing, inviato speciale della Repubblica Popolare Cinese nel. La discussione si è incentrata sui progressi dei legami strategici tra i due Paesi e su “questioni regionali e internazionali di reciproca importanza”, dice il comunicato di Asmara, dove la differenza di rango tra il presidente locale l’inviato di Pechino è paradigmatica dell’atteggiamento di subordinazione vissuto dal Paese africano e dal suo leader – un atteggiamento riscontrabile anche nel paternalismo travestito da cooperazione win-win con cui Xi Jinping parlava delle relazioni sino-eritree in occasione dell’incontro nel maggio scorso. Il capo di Stato eritreo ha detto che i forum e i meccanismi bilaterali e regionali sono fondamentali per ottenere risultati ...

