La chiamata a raccolta del tifo organizzato | “Tutti allo stadio per festeggiare la promozione del San Giorgio”

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’entusiasmo e’ tanto, la rincorsa e’ stata lunga ma alla fine l’obiettivo e’ stato centrato. Un altro gradino per il Football Club Sanche ha messo insieme la secondadi fila. Dopo l’ultima vittoria contro il Baiano, infatti, e’ arrivato il salto in Prima categoria, la società oronera inizia ad avvicinarsi alla dimensione più consona per una realtà come quella sangiovese, da sempre abituata a palcoscenici importanti. Una cavalcata da imbattuti, ed e’ questo l’obiettivo da portare a termine adesso. Ma questo e’ anche il momento della festa e per questo si stanno organizzando le cose in grande in vista dell’ultima fatica casalinga. Un rinnovato entusiasmo che ha riportato isi sugli spalti del ‘Chiavelli’ col Gruppo Spinelli che sta cercando di mettere insieme una festa ...