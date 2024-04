La Champions sarebbe un miracolo per il Napoli Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilha giocato un secondo tempo di fuoco contro il Monza, ma se vuole sperare nella qualificazione almeno in Europa League deve trovare continuità, che è mancata per tutta la stagione. Ildeve trovare continuità Ne parla l’inviato Sky Massimo Ugolini, che dà aggiornamenti anche sulle condizioni di Olivera. «Si spera nell’Europa League. Laun. La squadra non ha avuto continuità. Bisogna fare meglio in casa: ilha una media punti migliore lontano dal Maradona. Si segna di più e si incassa di meno lontano da casa. Considerando che delle prossime sette, quattro sono in casa bisognerà lavorarci su. Bisogna far tornare l’effetto San Paolo di un tempo e l’effetto Maradona ora. Questa è una settimana-tipo, abbiamo visto quanto ne ha beneficiato il ...