La cantina che fece innamorare Churchill per aver salvato 20mila bottiglie di vino dalle grinfie dei nazisti

(Di martedì 9 aprile 2024) Un secolo e mezzo di storia portato con classe quello delladell'Hotel de Paris Monte-Carlo, che con le sue 350mila, è considerata la più grande del mondo nel settore dell'ospitalità. Tante le iniziative per festeggiare i 150 anni dalla sua fondazione,visite nella storicaal nuovo Cognac presentato per l'occasione, passando per le cene che omaggeranno produzioni esclusive delle zone di Bolgheri, Bordeaux e Champagne. Lad'albergo più grande al mondo Se la costruzione di questa lussuosa struttura alberghiera avviene per volontà di François Blanc nel 1864, l'allestimento dellaprende vita dieci anni dopo grazie alla grande passione della moglie Marie Blanc per l'arredamento, tanto da renderla famosa per molti altri importanti progetti ...