La cantante da Oscar è felice per l' imminente uscita del suo terzo album in collaborazione con Finneas

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 aprile 2024) I fan di Billie Eilish sono avvisati: dal 17 Maggio su tutte le piattaforme digitali esce Hit me hard and soft, ildella vincitrice di 2 Premie 9 Grammy. L’, in pre-order da oggi, si annuncia come un caleidoscopio di emozioni impresse in musica, tra testi di altissimo livello e sonorità che spaziano tra diversi generi musicali. Billie Eilish in corsetto è irriconoscibile sulla cover di un magazine ...