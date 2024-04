La caduta e la paura | Andrea Dovizioso in ospedale Il luogo dove è avvenuto l’incidente

(Di martedì 9 aprile 2024) Terranuova Bracciolini (Arezzo), 9 aprile 2024 – Il Motors Park Il Tasso è una pista di motocross che si trova in via Del Tasso, nel Comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. E’ ilquesta mattina, 9 aprile, l’ex campione del mondoha avuto un incidente a bordo della sua moto da cross. Il ‘Dovi’, stando a quanto appreso, avrebbe riportato un trauma cranico e per questo è stato trasportato in codice 3 all’fiorentino di Careggi. Non sarebbe in pericolo di vita, ma per precauzione è stato allertato l’elisoccorso Pegaso., originario di Forlì, è un appassionato di motocross come molti suoi colleghi del motomondiale. Ancora non è chiara la dinamica della, né i motivi che lo hanno portato ad allenarsi ...

