La Bicipolitana pronta a metà Tre nuove tratte

(Di martedì 9 aprile 2024) Labolognese si avvicina al 50% di rete ciclabile realizzata:ciclabili in arrivo a Medicina, San Lazzaro e in Pianura. Ne ha parlato, in Città Metropolitana, Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega a Mobilità ciclistica, Sicurezza stradale e. Erano presenti anche Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento, Matteo Montanari, primo cittadino di Medicina e Ilaria Avoni, presidente di Piazza Grande. Le ultimenate sono tre. La Ciclovia del Reno ER19: 42 km, da Trebbo di Reno a San Vincenzo di Galliera linea #25. Inaugurata sabato 6 aprile, è costata 1,6 milioni di euro e finanziata con il contributo dei fondi regionali Fsc 2014-2020, oltre al contributo della Città metropolitana di Bologna, e dei Comuni di Calderara, Sala Bolognese e Cento, la ciclovia attraversa i ...