La banca è in tilt | disagi senza fine | “Impossibile prelevare!”

(Di martedì 9 aprile 2024)a non finire per i clienti diSella che, ieri mattina, non riuscivano ad accedere alla propria app di home banking né acontanti dagli sportelli Atm. Nel frattempo, laha rivelato a Money.it che la causa è un “problema tecnico interno verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica”.Leggi anche: Bancomat in: corsa ai prelievi illimitati: “regalo” da 40 milioni Cosa sta succedendo? Come dichiarato dalla stessaSella in un tweet su X, ieri mattina si sono riscontrati “rallentamenti nelle operazioni di prelievo contante”. Oltre alle più che dovute scuse da parte della, si sono moltiplicate le segnalazioni di malfunzionamenti anche dall’app diSella e sull’home banking ...