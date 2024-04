Kvaratskhelia | premio speciale | è il secondo in stagione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Khvichaè rinato negli ultimi mesi, soprattutto con l’avvento di Francesco Calzona in panchina. Arriva ilinper il georgiano. I tifosi del Napoli hanno ancora nei propri occhi le magie realizzate danella scorsa, che poi si è conclusa con la conquista dello scudetto. Purtroppo questa annata è andata in maniera decisamente negativa, con lo stesso georgiano che ha faticato come tutta la squadra. Con l’avvento di Calzona sulla panchina del Napoli, l’esterno georgiano si è ritrovato ed è tornato ad essere particolarmente incisivo. Grazie alle sue straordinarie qualità tecniche e alle sue prestazioni,si è assicurato per la seconda volta in questaun...