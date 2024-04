Kvara via in estate | due club sul georgiano | De Laurentiis fissa il prezzo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Napoli potrebbe salutare Khvichatskhelia al termine della stagione. Sulle tracce dell’esternoci sono già due topeuropei. Sono ore calde in casa Napoli, vista la volontà di iniziare a programmare in vista della prossima stagione. L’annata in corso non ha rispettato gli obiettivi preti, motivo per il quale ilvuole immediatamente invertire la rotta. In primis, verranno ingaggiati un nuovo allenatore e un direttore sportivo, ma le nuove idee passeranno inevitabilmente dal mercato in entrata e in uscita. L’avventura di Victor Osimhen alla corte del Vesuvio sembrerebbe essere arrivata ormai ai titoli di coda. Illo sa, motivo per il quale è già a caccia di un sostituto all’altezza. Il possibile addio del nigeriano, però, potrebbe non essere l’unica ...