Kovtun trascina la Pgf Si va alle final six a Firenze

(Di martedì 9 aprile 2024) Ultima giornata di campionato di Serie A1 di ginnastica artistica maschile che, in casa Palestra Ginnastica Ferrara, partiva con un po’ di apprensione: una classifica cortissima nella parte centrale rendeva ancora incertissima la salvezza, con la preoccupazione aggiuntiva di un Illiaprese con un weekend di fuoco, con l’impegno in World Chnge Cup a Osijek, in Croazia, fino a sabato e poi la lunga trasferta notturna verso la Romagna. Ma la stella ucraina ha brillato per tre giorni, illuminando la giornata del Pala De André con uno stratosferico risultato all around, dove domina la classifica con 85,70 punti, staccando Yumin Abbadini (84,00) e Lorenzo Casali (82,45), vincendo le prove di parle, corpo libero e volteggio. Ed è proprio al volteggio dove si capisce l’importanza della prova corale della ...