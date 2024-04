Klopp è passato alla guerra psicologica | con Arteta non è corretto come con Guardiola Guardian

(Di martedì 9 aprile 2024) C’è un dato inedito nella affascinante lotta per il titolo della Premier. Secondo ilJürgensta aggiungendo un po’ di pepe mediaticotenzone: “un attacco di”, lo chiama. E questo semplicemente perché il tecnico del Liverpool ha provato a mettere un po’ di pressione sull’Arsenal prima della partita contro il Manchester United, dicendo che sono più forti e devono vincere. Niente di che, ma ilnota che essendoun intruso nella relazione più abituale e corretta tra, allora il tedesco stia provando qualche giochetto mentale. E anche il suo atteggiamento in conferenza stampa è cambiato da quando ha annunciato l’addio. In realtà, scrive Jonathan Wilson, ...

