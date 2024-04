Klaus Dibiasi | l’angelo coi nervi di ghiaccio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Se Jannik Sinner non è ancora diventato il più grande sportivo alto-atesino di tutti i tempi, perlomeno per quanto riguarda le discipline estive, è colpa di un campione che da mezzo secolo ci guarda tutti da lassù. Anche letteralmente: perché dagli anni Sessantaè una specie di sineddoche universale. La parte per il tutto:è “la” piattaforma, il blocco di cemento collocato a 10 metri dall’acqua dall’alto del quale è stato il migliore di tutti per tre Olimpiadi consecutive, unico tuffatore della storia a riuscirci, unico atleta maschio della storia olimpica italiana ad aver vinto tre ori individuali consecutivi (lo ha eguagliato solo Valentina Vezzali). Leggiamo gli articoli e le interviste al giovanesul finire degli anni Sessanta e ci sembra di sentir parlare (di) ...