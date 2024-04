Killer Michigan | condannati i genitori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 aprile 2024) 20.20 Sono statiad una sentenza che va dai 10 ai 15 anni di carcere idi Ethan Crumbley, il teenager che nel novembre 2021 sparò e uccise quattro suoi compagni di classe in una scuola dele ne ferì sette. Lo riporta la Cnn. Entrambi sono statiper non avere fatto nulla per prevenire la strage compiuta dal figlio.L'imputazione è per omicidio colposo involontario. Si tratta della prima volta negli Stati Uniti.Avrebbero lasciato incustodita una pistola in casa e ignorato i disturbi di Ethan.