Katastrophe! Bayern Monaco | Champions League ultima chance per salvare la stagione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Ladelnon è andata secondo i piani. “!”, urlano in Germania. Un vero e proprio disastro. I bavaresi, dominatori del calcio tedesco e superpotenza di quello mondiale, sono a 180 minuti dalla fine della propria. La doppia sfida contro l’Arsenal in, infatti, rappresenta l’unica strada da percorrere perunadeludente. Vediamo perchè. Bundesliga: Leverkusen a +16 sulLa prima brutta notizia arriva dalla Bundesliga. A 6 giornate dal termine, ilsi trova a -16 dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I bavaresi sono secondi in coabitazione con lo Stoccarda, hanno il miglior ...